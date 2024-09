ANP

NOS Sport • vandaag, 08:37 Moto3-coureur Veijer onderuit in GP Indonesië, Martín wint in MotoGP

Moto3-coureur Collin Veijer heeft bij de grote prijs van Indonesië de finish niet gehaald. De Staphorster (Husqvarna) ging na een halve race aan kop gereden te hebben in de twaalfde ronde onderuit en zakte in de WK-stand naar plek vier.

Veijer vertrok vanaf de tweede stek en pakte na enkele ronden de leiding. Toen het gevecht om plaats twee heviger werd, reed hij zelfs enkele tienden voor de rest uit. Veijer schoof even later in een bocht met motor en al van de baan.

David Alonso, de wereldkampioen in spe, toonde zijn klasse in Kuta. Zes coureurs hadden na een spannende race nog zicht op zege en in de slotronde passeerde Alonso Adrián Fernández en David Munoz.

Jorge Martín wint in MotoGP

De race in de MotoGP-klasse was niet zo spannend als die in de Moto3. De Spanjaard Jorge Martín vertrok vanaf pole, reed direct weg en bleef nu wel op zijn Ducati zitten. De WK-leider zag zijn leidende positie niet echt in gevaar komen.

Zijn landgenoot Pedro Acosta reed bijna de gehele race op de tweede plaats, maar kreeg op zijn KTM geen enkele kans om een aanval te plaatsen. Martín begon zaterdag ook op pole in de sprintrace, viel al in de eerste ronde, kon wel door, maar scoorde geen punten.

Francesco Bagnaia won zaterdag en kwam tot op twaalf punten van Martín. Na een matig begin werd de Italiaan nu derde, ook door een handvol crashes.