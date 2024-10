NOS

NOS Nieuws • vandaag, 20:09 Bewoner van ontploft huis Meppel opgepakt

De politie heeft in de buurt van Heerenveen de bewoner opgepakt van het huis in Meppel dat vannacht beschadigd raakte door een explosie. Het gaat om de man van 41 van wie het signalement was doorgegeven op Burgernet. Hij is lichtgewond en wordt daarvoor behandeld.

Eerder vandaag vond de politie in de woning spullen die kunnen worden gebruikt in een drugslab. Of er in de woning inderdaad drugs werden geproduceerd wordt onderzocht.

Bij de explosie werd de volledige achtergevel van de woning weggeblazen. Ook veroorzaakte de explosie een grote brand.

Voorlopig niet naar huis

Een aantal omliggende woningen raakte zwaar beschadigd. De bewoners van deze huizen kunnen voorlopig niet naar huis, zegt de directeur van de woningcorporatie Woonconept tegen RTV Drenthe. "Het wordt niet vandaag of morgen dat deze mensen terug kunnen in hun huis."

Het gaat om vier huishoudens. Afgelopen nacht zijn deze mensen opgevangen door de woningcorporatie en ook de komende dagen zorgt die dat ze een bed en een dak boven hun hoofd zullen hebben.

Wat de schade is aan de naastgelegen woningen is, is volgens de woningcorporatie nog niet duidelijk. Dat wordt nu eerst in kaart gebracht.

Maandag is er een bewonersavond waar de buren verder worden bijgepraat en met hun vragen en zorgen terecht kunnen.