Persbureau Meter Hulpverleners bij het huis in Meppel waarvan de gevel is weggeblazen

NOS Nieuws • vandaag, 13:58 Spullen voor drugslab gevonden in geëxplodeerde woning Meppel

In de woning in Meppel die vannacht beschadigd raakte door een explosie, heeft de politie spullen gevonden die kunnen worden gebruikt in een drugslab. Of in de woning inderdaad drugs werden geproduceerd, wordt nu onderzocht. Ook wordt gekeken of de gevonden materialen een rol hebben gespeeld bij de explosie.

Buurtbewoners zeggen tegen RTV Drenthe dat ze al jaren klagen bij de politie en de woningcorporatie over overlast door drugshandel. Ook zou er vanuit het huis drugs zijn gedeald en was er aanloop van criminelen.

Dagblad van het Noorden citeert een buurvrouw die zegt dat er een keer een inval is geweest in de woning. Daarbij zou de bewoner van zijn bed zijn gelicht in een onderzoek naar wapens, schrijft de krant. In de buurt werden daarna camera's opgehangen.

Achtergevel weggeblazen

De explosie was rond 02.00 uur vannacht. De achtergevel van de woning aan de Willem de Poorterstraat is weggeblazen. Op beelden van vannacht is te zien dat de explosie een grote brand veroorzaakte.

Een buurvrouw zei tegen Dagblad van het Noorden dat ze na de ontploffing een chemische lucht rook. Iemand anders zag na de ontploffing een man weglopen die gewond leek aan zijn handen en armen.

De politie is op zoek naar die gewonde man en heeft een signalement verspreid. Mogelijk gaat het om de bewoner van de huurwoning. "We hebben nog niet met hem gesproken en we komen graag met hem in contact", zegt de politie.

Geschrokken

Ook locoburgemeester Klaas de Vries was er vannacht bij en zegt geschrokken te zijn. "We hebben er direct voor gezorgd de omwonenden zorg en onderdak te bieden en blijven met ze in contact". Hij reageert niet op de meldingen en klachten van buurtbewoners: "Dat is verder aan de politie."

Woningcorporatie Woonconcept, die de woning verhuurt, laat ook in het midden of er meldingen van drugshandel zijn binnengekomen. "In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat bewoners ervan uit kunnen gaan dat we meldingen serieus nemen", zegt directeur-bestuurder Van Halteren tegen RTV Drenthe.

Instortingsgevaar

De brandweer kon na het blussen de woning niet in vanwege instortingsgevaar. Uiteindelijk is een speciaal brandweerteam de woning binnengegaan. Daar is niemand aangetroffen.

De woning is onbewoonbaar verklaard. Ook omliggende woningen raakten ernstig beschadigd en een aantal omwonenden moest hun huis verlaten. Wanneer zij terug kunnen is niet bekend. Mogelijk krijgen zij tijdelijk vervangende woonruimte.

Door de kracht explosie zijn voorgevel, dak en achtergevel zwaar beschadigd:

1:16 Zware explosie blaast gevel uit woning in Meppel