NOS Nieuws • vandaag, 18:56 Ier ontdekt onbekend gebleven verhaal van Dracula-auteur Bram Stoker

Een Ierse Bram Stoker-fan heeft tijdens onderzoek in de Nationale Bibliotheek in Dublin een onbekend gebleven kort verhaal van zijn held ontdekt. Bram Stoker (1847-1912) werd wereldberoemd met Dracula (1897), het griezelverhaal over de Transsylvanische graaf en vampier die zich met het bloed van mensen voedt.

Gibbet Hill verscheen in 1890 in de kerstbijlage van een krant uit Dublin. Dat was in de tijd dat Stoker ook aan het schrijven van Dracula begon. Na de eerste publicatie verdween Gibbet Hill in de mist van de geschiedenis. Zelfs bij Stoker-kenners was het bestaan van dit spookverhaal niet bekend.

Brian Cleary was heel zijn leven al Stoker-fan, zei hij tegen de Ierse omroep RTE. Toen hij in 2021 plotseling zijn gehoor verloor, stopte hij tijdelijk met werken en had hij tijd om zich in de Nationale Bibliotheek op zijn hobby te storten.

In oktober vorig jaar stuitte hij op een advertentie in de Daily Express Dublin Edition voor de kerstbijlage van 1890 van die krant. Daar zag hij de aankondiging van een voor hem onbekend verhaal van zijn geliefde auteur. In de bibliotheek vond hij al snel de kerstbijlage terug.

Het begin van het verhaal:

National Library of Ireland Het begin vanGibbet Hill in de Daily Express Dublin Edition

"Ik was geschokt, verbijsterd", zei hij tegen RTE. "Terwijl ik daar zat, in die prachtige ruimte in de Nationale Bibliotheek, hield ik mijn adem in, starend naar wat ik zojuist had gevonden. En ik dacht: ben ik de enige levende persoon die dit verhaal heeft gelezen?"

Dat was hij, bleek toen Cleary Stoker-biografen en anders experts raadpleegde. Geen van hen had Gibbet Hill ooit gelezen of er zelfs maar over gehoord.

Gibbet Hill gaat over een man die door het Engelse platteland reist en daar in aanraking komt met een verhaal over moorden, ophangingen en boosaardige kinderen. Het wordt morgen voor het eerst in het openbaar voorgelezen tijdens het Bram Stoker Festival in Dublin.

Uiteraard is het ook als boek te koop. De opbrengst gaat naar onderzoek naar het voorkomen van doofheid bij kwetsbare pasgeborenen.