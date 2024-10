NVWA De flessen waar de harddrug in werd aangetroffen

NOS Nieuws • gisteren, 23:28 Nederlander opgepakt voor dodelijke MDMA-champagne

De politie in de Duitse deelstaat Beieren heeft een 45-jarige Nederlander opgepakt omdat hij champagne met MDMA zou hebben verkocht. Dat melden verschillende Duitse media. Begin 2022 overleed een restaurantbezoeker na het drinken van de vergiftigde champagne.

Zeven anderen moesten na de vergiftiging naar het ziekenhuis. Later werden meerdere partijen met champagneflessen ontdekt waar de harddrug MDMA in zat. Het ging in beide gevallen om drieliterflessen van het merk Moët & Chandon Ice Impérial. Ook in Nederland werden mensen ziek.

Verdacht van doodslag

Het Openbaar Ministerie in Duitsland houdt de man verantwoordelijk voor de export van de drugs naar het buitenland. Ook wordt hij verdacht van doodslag en het veroorzaken van lichamelijk letsel. De aanhouding werd deze week bekend, maar vond al in juni plaats. De verdachte zit sindsdien in voorarrest in Duitsland.

Een jaar geleden werd in dezelfde zaak een 36-jarige man uit Polen in Nederland aangehouden. Hij is inmiddels weer vrijgelaten vanwege een gebrek aan bewijs.