Duitser overlijdt na drinken vergiftigde champagne, zeven anderen in ziekenhuis

In Duitsland is een 52-jarige man overleden na een bezoek aan een restaurant. Mogelijke oorzaak van zijn overlijden is het drinken van vergiftigde champagne. Zeven anderen die van dezelfde champagne hadden gedronken, werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn volgens de politie niet in levensgevaar.

De gasten hadden samen een fles drank besteld en werden kort daarna onwel. Toen de hulpdiensten arriveerden, lagen meerdere slachtoffers op de grond.

Het gezelschap kwam regelmatig in het bewuste Italiaanse restaurant in het Zuid-Duitse Weiden. Ze keken daar gisteravond naar een datingprogramma waarin een van hen kandidaat was en bestelden een grote champagnefles van 3 liter. Volgens getuigen was de fles nog dicht en werd deze aan tafel geopend, maar had de drank wel een "ongewone, lichtpaarse kleur".

Mogelijk xtc in drank

Een eerste toxicologische test lijkt aan te tonen dat de champagne vervuild was. "Het had een zeer giftige werking", aldus een officier van justitie. "Er zaten dingen in die normaal niet in champagne voorkomen." De officier wilde niet bevestigen dat de drug xtc in de champagne zat, zoals de kranten Bild en Der Neue Tag, schrijven. Volgens Bild zat er duizend keer de dosis van een 'normale' consumptie-eenheid van de drug in de drank.

De politie vermoedt dood door schuld en doet onderzoek naar de vergiftiging. Dat betekent niet dat onderzoekers uitgaan van opzet, aldus een politiewoordvoerder. Ook is er geen specifieke verdachte. Verder vraagt de politie getuigen die hebben gezien wat zich in het restaurant heeft afgespeeld zich te melden.