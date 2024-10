Drie schepen scheef aan kade in Maastricht door lage waterstand Maas

De stand van de rivier is laag doordat de stuw bij Borgharen niet gesloten kan worden. Een vrachtschip botste vorige week zaterdag tegen de stuw vanwege de sterke zijstroming in de Maas. Het schip is gezonken en ligt deels in de scheepvaartopening van de stuw. Daardoor stroomt het water sneller weg dan normaal en zakt het waterpeil in de Maas tussen België en Borgharen.