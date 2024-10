Onderzoeksraad doet verkennend onderzoek naar botsing vrachtschip bij Maastricht

In samenwerking met

Een vrachtschip is vanmorgen tegen een stuw in de Maas bij Maastricht aangevaren en gezonken. Niemand raakte daarbij gewond, schrijft L1 Nieuws . De twee bemanningsleden zijn van boord gehaald door de brandweer.

"Door een zeer sterke zijstroming in de Maas is het schip tegen de stuw gebotst", zegt een woordvoerder van de brandweer. Het 67 meter lange schip maakte door de botsing water, aldus de woordvoerder. Inmiddels is het schip gezonken bij de stuw van Borgharen.