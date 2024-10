ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:28 Wekdienst 18/10: Laatste dag rechtszaak Donny M. • Khadija Arib tegenover staat in rechtbank

Goedemorgen! Het is de laatste dag van de inhoudelijke behandeling in de zaak tegen Donny M. en in Den Haag start de rechtszaak van Khadija Arib, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, tegen de staat.

Eerst het weer: hier en daar buien, op andere plekken kans op mist. In de loop van de ochtend wordt het droog, vooral in het oosten komt de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden.

Weerplaza Weer 18.10

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is de laatste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Donny M. voor de ontvoering, het misbruik en de dood van de 9-jarige Gino. Donny M. mag het laatste woord voeren.

Khadija Arib, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, staat vandaag in de rechtbank in Den Haag. Ze is een zaak gestart tegen de Nederlandse Staat over het onderzoek dat het Presidium van de Kamer tegen haar liet instellen vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag.

Voor regio Zuid begint vanmiddag de herfstvakantie. De vakantie duurt een week: op 28 oktober moeten de kinderen weer naar school. De regio's Noord en Midden beginnen volgende week aan hun herfstvakantie.

Het WK baanwielrennen gaat de derde dag in met de finale op de kilometertijdrit (m), het omnium (v), sprint (v), achtervolging (m) en puntenkoers (v). Volg het toernooi vanaf 18.30 uur live bij de NOS.

En zeilliefhebbers kunnen kijken naar de zevende en achtste race van de America's Cup, live vanaf 14.00 uur via de NOS-app en NOS.nl.

Wat heb je gemist?

Premier Schoof was tot woensdag niet op de hoogte van het Uganda-plan van de PVV-ministers Klever en Faber. Dat zei hij na afloop van de EU-top, waar veel over asielbeleid is gesproken. Woensdag maakte Klever tijdens een bezoek aan Uganda bekend dat Faber en zij onderzoeken of uitgeprocedeerde Afrikaanse asielzoekers naar dat land kunnen worden gestuurd.

Volgens Schoof is het een innovatieve oplossing waarover wel meer wordt gesproken in Europa. Dat hij er niet eerder van wist, vindt hij geen probleem. Hij zegt dat niet elk idee meteen in het kabinet hoeft te worden besproken, dat komt volgens hem wel bij de besluitvorming.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Vanaf december komt er een nieuwe treinverbinding met Brussel: de Eurocity Direct. De snellere trein stopt niet in Breda en Roosendaal, zoals de huidige Intercity Brussel wel doet. Aan die snelle verbinding hangt voor de reizigers ook een prijskaartje:

1:58 NS laat snellere (maar vaak duurdere) trein rijden naar Brussel: 'Veel te veel'