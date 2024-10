ANP Dwars door de Lage Landen

NOS Nieuws • vandaag, 22:36 Dwars door de Lage Landen wint Gouden Televizier-Ring

Dwars door de Lage Landen heeft de Gouden Televizier-Ring 2024 gewonnen. Het programma van de VPRO kreeg 55 procent van de stemmen van het Nederlandse publiek.

De twee andere genomineerden waren B&B Vol Liefde (RTL 4) en Denkend aan Holland (Omroep MAX). De Televizier-Ringen werden uitgereikt tijdens de 59ste editie van het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk theater Carré.

In Dwars door de Lage Landen trekt de Belgische Arnout Hauben met zijn vrienden Ruben Callens en Philippe Niclaes te voet door Nederland en België. Vanuit Lauwersoog wandelen ze naar de meest zuidelijke Belgische kustplaats De Panne. "Bedankt aan jullie Nederland, van elke Belg uit de grond van ons hart. Wij zijn superfier, vanavond zijn wij Amsterdammers", zei Arnout Hauben.

Tim Hofman won voor de derde keer in zijn carrière de Televizier-Ring Presentator. Frank Lammers werd "voor de tweede keer Nederlands kampioen acteren" en nam de Televizier-Ring Acteur mee naar huis.

De Joodse Raad won de ring in de categorie Impact. Actrice Claire Bender nam de prijs voor de Joodse Raad in ontvangst. "Ook in deze tijd willen mensen wel degelijk open staan voor nieuwe perspectieven en willen ze elkaars elkaars verhaal begrijpen. Die zachtheid komt nu misschien niet veel aan de oppervlakte, maar de reacties op deze serie bewijzen dat die er ook is."

Oeuvre-Ring voor André van Duin

Komiek, acteur, zanger en presentator André van Duin nam de Televizier Oeuvre-Ring in ontvangst. Gisteren werd bekendgemaakt dat hij die zou krijgen. De prijs, voor "tv-persoonlijkheden die een onvergetelijke indruk hebben gemaakt op het Nederlandse publiek", werd voor de vijfde keer in de historie uitgereikt. Willem Duys, Mies Bouwman, Linda de Mol en Ivo Niehe gingen hem voor.

Van Duin kreeg de prijs uitgereikt van Janny van der Heijden, met wie hij Heel Holland Bakt en Denkend aan Holland presenteert.

"Zestig jaar is verschrikkelijk lang, wie moet je dan bedanken?", sprak Van Duin vervolgens. Toch deed hij een poging en noemde in hoog tempo een indrukwekkend aantal programma's en collega's op. "Al die mensen waar ik mee heb gewerkt heb wil ik bedanken voor hun vriendschap. En de kijkers thuis: zonder u had het allemaal geen zin gehad."

Stemmen sinds 1964

De televisieprijzen worden al sinds 1964 uitgereikt. Aanvankelijk was er één prijs, die ging naar een televisieprogramma of een tv-persoonlijkheid. Het publiek mocht daarvoor stemmen. In de loop der jaren zijn er geleidelijk meer categorieën bijgekomen. De nieuwste categorie is de Televizier-Ring Impact, die pas sinds 2022 bestaat.

Ook dit jaar konden mensen op voorhand stemmen op hun favoriete programma, acteur of presentator. Tijdens de uitzending van het gala kon alleen nog gestemd worden op de drie genomineerden voor de Gouden Televizier-Ring.

Alle Televizier-Ring winnaars: Gouden Televizier-Ring Dwars door de Lage Landen (VPRO) Televizier-Ring Acteur Frank Lammers (Ferry: De Serie, Netflix / Máxima, Videoland) Televizier-Ring Online-videoserie FOMO Show (NPO 3 / KRO-NCRV) Televizier-Ring Jeugd H3L (Videoland) Televizier-Ring Presentator Tim Hofman (Over Mijn Lijk, BNNVARA) Televizier-Ring Impact De Joodse Raad (EO) Televizier-Ring Talent Merel Ek (De Oranjezomer / Het Debat van Nederland / Vandaag Inside, SBS6) Gouden Televizier Oeuvre-Ring André van Duin