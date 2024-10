Netanyahu wil na dood Sinwar doorgaan met oorlog, VS benadrukt belang staakt-het-vuren

De Israëlische premier Netanyahu benadrukt in een eerste reactie na de dood van Hamas-leider Yahya Sinwar vooral dat hij wil doorgaan met de oorlog die Israël al meer dan een jaar in Gaza voert.

"Onze taak is nog niet voltooid"

"Het kwaad heeft een klap gekregen, maar onze taak is nog niet is voltooid", zegt Netanyahu in een videotoespraak. "Aan de families van de gijzelaars zeg ik: dit is een belangrijk moment in de oorlog. We blijven met volle kracht doorgaan tot al jullie geliefden, onze geliefden, thuis zijn."