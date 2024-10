AFP Paris FC

NOS Voetbal • vandaag, 18:17 Franse miljardair Arnault en Red Bull azen op overname tweedeklasser Paris FC

De Franse miljardair Bernard Arnault en Red Bull zijn samen van plan de Franse voetbalclub Paris FC over te nemen. Hun doel is om de stad Parijs naast Paris Saint-German een tweede topclub te bezorgen doe mee kan strijden op het hoogste Europese niveau.

Agache, de holding van de de familie Arnault, en de Oostenrijkse energiedrankjesfabrikant Red Bull hebben dat bekendgemaakt. Bernard Arnault is voorzitter van de LVMG-groep, waar grote Franse merken als Louis Vuitton (kleding), Moët en Chandon (champagne) en Hennessy (cognac) toebehoren.

Arnault - volgens zakenblad Forbes de rijkste man ter wereld - en Red Bull zijn in onderhandeling met eigenaar Pierre Ferraci van Paris FC, de koploper in de Ligue 2, het tweede niveau in het Franse voetbal. De vrouwentak van de club speelt wel op het hoogste niveau.

Arnault wil met zijn holding Agache een meerderheidsbelang in de club nemen, Red Bull een minderheidsbelang. Er werden bij de aankondiging geen financiële details bekendgemaakt van de voorgestelde overname, maar naar verluidt zou het gaan om een bedrag van minstens 100 miljoen euro.

AFP Bernard Arnault

Begin deze maand kwam Arnault met LVHM al een tienjarige partnerschap met de Formule 1 overeen voor een bedrag van ruim 92 miljoen euro per jaar. LVHM sponsorde ook de Olympische Spelen die afgelopen zomer in Parijs zijn gehouden.

Trend

De plannen van Arnault en Red Bull passen in de trend van de afgelopen jaren dat rijke mensen en grote investeringsmaatschappijen voetbalclubs overnemen, zoals ook bij Paris Saint-Germain is gebeurd. De Franse club is sinds 2011 eigendom van Qatar Sports Investments en won tien van de laatste twaalf landstitels in Frankrijk.

"Het doel is om met voldoende financiële bronnen zowel een plek tussen de elite van het Franse voetbal en in de harten van de Parijzenaren te veroveren", staat te lezen in de verklaring van de holding van Arnault. "Met Agache als grootaandeelhouder kan de club nieuwe doelen stellen en nieuwe dimensies bereiken."

Eerder deze maand stelde Red Bull de voormalige Liverpool-trainer Jürgen Klopp aan als 'Global Head of Soccer' van het Oostenrijkse bedrijf.