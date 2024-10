Oekraïense justitie onderzoekt dienstplichtfraude bij 49 officieren

Duizenden mensen onterecht invalide

De persoon aan wie ze het geld betaalden, Tatjana Kroepka, was een lokale vertegenwoordiger van de partij van president Zelensky. Ze zou duizenden mensen onterecht een invaliditeitsstatus hebben gegeven. Zij is opgepakt.

4000 euro

In Oekraïne is elke man tussen de 18 en 60 dienstplichtig, maar velen van hen willen niet vechten. Zo'n valse verklaring zou tot 4000 dollar hebben gekost. Echtgenoten vroegen hem aan voor zichzelf, met als doel dat de dienstplichtontduikers daardoor onopgemerkt bleven. Waarschijnlijk ontvingen de vrouwen ook een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De aanleiding voor het onderzoek was de arrestatie van Kroepka. In haar kantoor werd 100.000 dollar aan contant geld gevonden en in beslag genomen. Ook haar zoon is gearresteerd, hij zou in het buitenland meer dan 10 miljoen aan contanten hebben en drie huizen bezitten.