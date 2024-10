Bol (35) stopt als wielrenner en wordt ploegleider

"Het is voor mij tijd om de fiets aan de wilgen te hangen", schrijft Bol. "Het was een reis vol hoogtepunten, dieptepunten en ontelbare herinneringen."

Bol had een voorliefde voor de Vuelta a España, de grote ronde die hij maar liefst zeven keer reed. Hij woonde bovendien al jaren in Spanje. Het dichtst bij een overwinning in die koers kwam hij in 2019, toen hij in de vijfde etappe van de Vuelta tweede werd achter zijn ploegmaat Ángel Madrazo.