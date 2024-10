Kamer steunt aanscherpen onderwijsdoelen, kritiek op ingangsdatum

Staatssecretaris Paul van Onderwijs heeft een boekwerk gepresenteerd met tientallen concept-kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde. "De prestaties van Nederlandse leerlingen gaat omlaag en het is belangrijk om de basis op orde te hebben", aldus Paul. De Kamer is het hiermee eens.

Kerndoelen - onderwijsjargon voor eisen - zijn bedoeld als basis voor nieuw les-en examenmateriaal. Honderden leraren en deskundigen hebben in allerlei commissies zeker tien jaar gewerkt aan deze nieuwe eisen, omdat de kerndoelen uit 2006 te vaag en te vrijblijvend waren.

Lees hier meer over de inhoud van de nieuwe kerndoelen

Er zijn bij elkaar opgeteld nu zo'n 64 kerndoelen geformuleerd en meer dan honderd aanvullende suggesties. De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben in het hoofdlijnenakkoord alleen afgesproken dat het aantal "fors" wordt verminderd, dus dat moet de staatssecretaris nog regelen.

Niet acceptabel

Daardoor wordt de officiële ingangsdatum verschoven van 2026 naar augustus 2027 en dat viel weer slecht in de Tweede Kamer. Behalve oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, D66 en Denk, mopperden coalitiepartijen PVV en BBB over het uitstel. De leraren zijn tevreden over wat er nu ligt en willen aan de slag, benadrukten de kritische Kamerleden.