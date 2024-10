Nieuwe eisen voor scholier: leesbaar schrijven en verstaanbaar praten

Vaag

Het is niet zo dat er nu geen 'kerndoelen' zijn, maar die dateren uit 2006. Ze zijn te vaag, te vrijblijvend en missen volgens de staatssecretaris "focus". Over de nu gepresenteerde eisen is jarenlang gepraat in speciaal opgerichte commissies, zogenaamde adviesgroepen , in Kamerdebatten en door leraren en deskundigen.

17e-eeuws lied

Handschrift

Het is nu aan de Tweede Kamer om te bepalen of die zich in de nieuwe eisen kan vinden. In het hoofdlijnenakkoord van het huidige kabinet is alleen afgesproken dat het aantal kerndoelen wordt verminderd. Het is de vraag of de Kamer de nieuwe eisen niet te vaag en te uitgebreid vindt.