Meer dan honderd doden door ontploffing van tankwagen in Nigeria

In Nigeria zijn meer dan honderd doden gevallen door de ontploffing van een tankwagen. Het hoofd van de lokale reddingsautoriteit, Haruna Mairiga, zegt tegen persbureau AP dat 97 mensen zijn verbrand.

Kort na middernacht verloor de chauffeur van de tankwagen de controle over zijn voertuig nabij de plaats Majiya in de noordelijke staat Jigawa, die grenst aan Niger. Hij poogde een andere truck te ontwijken, waarna de wagen kantelde en er brandstof begon te lekken.

Redden uit de vlammen

"Het was angstaanjagend", zei een man tegen nieuwszender Channels Television. "Mensen renden alle kanten op en riepen om hulp. Het vuur verspreidde zich ontzettend snel, waardoor velen niet konden ontsnappen." De meeste slachtoffers worden later vandaag begraven.

Vaker ongelukken met tankwagens

Er zijn vaker zware ongelukken met tankwagens in Nigeria. Verkeersregels worden slecht nageleefd, de wegen zijn vaak in slechte staat en er zijn weinig alternatieven voor het vervoeren van brandstof over de weg vanwege de afwezigheid van bijvoorbeeld een efficiënt spoornetwerk.