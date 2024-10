ANP De actiedag in het pand van Beeld & Geluid in Hilversum

NOS Nieuws • vandaag, 05:55 • Aangepast vandaag, 06:43 Landelijke actiedag Giro555 van start, andere opzet dan bij eerdere inzamelingen

De landelijke actiedag van Giro555 voor de slachtoffers in het Midden-Oosten is van start gegaan. De aftrap vond om 05.55 uur plaats in museum Beeld & Geluid in Hilversum. De teller stond toen op bijna 4,4 miljoen euro. Vanwege de gevoeligheden rond het onderwerp is de actiedag anders opgezet dan eerdere actiedagen van de samenwerkende hulporganisaties.

Het ingezamelde geld gaat naar slachtoffers in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Syrië. Maar er klinkt kritiek: sommigen willen niet dat het geld naar Israël gaat, terwijl anderen bang zijn dat hun geld bij Hamas of Hezbollah terechtkomt.

Het startbedrag werd vanochtend vroeg met een druk op de knop bekendgemaakt:

0:38 Giro555 van start voor slachtoffers in Midden-Oosten

Waar veel eerdere acties werden afgesloten met een avondvullend tv-programma, is er dit keer voor gekozen om 's avonds een paar keer te schakelen met Beeld & Geluid voor updates. Die zijn op NPO 1, RTL 4 en SBS6 te zien.

"Woensdag wordt inderdaad geen vol avondprogramma, en dat is heel gepast", zei Arjan Lock, voorzitter van het college van omroepen, daar eerder over. "Het is een onderwerp wat zorgvuldigheid vraagt."

Er zitten minder bekende Nederlanders dan bij eerdere acties in het belpanel en er treden geen artiesten op.

Geen 538 of Qmusic

Meerdere commerciële radiostations doen, anders dan voorheen, niet mee aan de actiedag. Radiostations van DPG Media (Qmusic en JOE) laten de actie grotendeels aan zich voorbijgaan. Een woordvoerder van DPG stelde in het AD dat het onderwerp "te polariserend" zou zijn. Ook radiozenders van Talpa (onder meer Radio 538) doen niet mee.

Actievoorzitter Harm Goossens van Giro555 betreurt het dat er zo veel om de actie te doen is. "Dat de discussie er is, is goed, maar de discussie gaat nu te weinig over mensen die hulp nodig hebben," zei Goossens eerder.

Verdeelsleutel

Voor de opbrengst wordt een verdeelsleutel gemaakt. Goossens zegt dat het meeste geld naar Libanon en Gaza gaat. Maar er gaat bijvoorbeeld ook geld naar hulp voor Israëliërs die getraumatiseerd zijn door de terreuractie van Hamas op 7 oktober.

De laatste landelijke actiedag was vorig jaar. Toen werd geld ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Die actie leverde ruim 128 miljoen euro op.