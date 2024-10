Zeeschildpadden uit Blijdorp maken het goed na rentree bij de Azoren

Het gaat goed met de twee tropische zeeschildpadden die aanspoelden in Nederland en afgelopen zomer zijn vrijgelaten bij de Azoren, een Portugese eilandengroep in de Atlantische Oceaan. De dieren zijn de afgelopen weken gevolgd via speciale zendertjes, laat Diergaarde Blijdorp weten.

De verzwakte tropische zeeschildpadden spoelden afgelopen winter aan en werden opgelapt in de dierentuin in Rotterdam. Ze kregen daar de namen Bodhi en Brick. De zeedieren zijn in speciale kisten via Lissabon naar de Azoren gevlogen. Daar kwamen ze eerst tot rust in een aquarium. In augustus is het tweetal vrijgelaten in de Atlantische Oceaan.