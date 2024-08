NOS

NOS Nieuws • vandaag, 20:39 In Rotterdam opgelapte zeeschildpadden worden vrijgelaten bij Azoren

Twee van de tropische zeeschildpadden die afgelopen winter en voorjaar aanspoelden op Nederlandse stranden worden dit weekend vrijgelaten bij de Azoren. De dieren zijn gezond genoeg om uitgezet te worden in hun natuurlijke leefgebied: de Atlantische Oceaan.

De dikkopschildpadden waren "doodziek" toen ze langs de Nederlandse kust gevonden werden. Ze zaten onder de eendenmossels. Vermoedelijk waren de dieren in een verkeerde golfstroom terechtgekomen, waardoor ze in het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk belandden en onderkoeld raakten.

De schildpadden werden opgevangen in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en kregen daar de namen Bodhi en Brick. Het lukte de afgelopen tijd om de dieren zodanig te laten aansterken dat ze nu terug de natuur in kunnen.

Zo werden de schildpadden klaargemaakt voor de reis naar de Azoren:

1:59 In Nederland aangespoelde zeeschildpadden weer losgelaten in Atlantische Oceaan

Vijf andere aangespoelde dikkopschildpadden hadden minder geluk: zij gingen dood toen het water in hun bassin in Blijdorp door een technische storing te warm was geworden.

Bodhi en Brick zijn vandaag in speciale getimmerde kisten per vliegtuig naar Lissabon vervoerd, van waaruit ze verder vervoerd worden naar de Azoren. Op de eilandengroep kunnen ze even tot rust komen in een aquarium dat ervaring heeft met de opvang van schildpadden. Daarna worden ze in zee vrijgelaten. De schildpadden zijn gechipt zodat onderzoekers en hun verzorgers in Blijdorp de dieren kunnen blijven volgen.

De Rotterdamse dierentuin vangt op dit moment ook een aangespoelde Kemps-schildpad op, die de naam Boeier draagt. Die schildpad wordt op een later moment vrijgelaten.