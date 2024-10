ASML hard onderuit op de beurs na uitgelekte kwartaalcijfers

Het aandeel ASML is vanmiddag snoeihard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs nadat nieuwe kwartaalcijfers van het bedrijf eerder dan verwacht online waren verschenen. De publicatie ervan stond voor morgenochtend op de agenda.

Uit de cijfers blijkt dat de chipmachinefabrikant in het afgelopen kwartaal flink minder orders binnenkreeg. Ook is ASML somberder over het herstel van de verkoop van het aantal chipmachines.