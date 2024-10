NOS

NOS Nieuws • vandaag, 15:23 Geen subsidie voor snel internet aan huis in afgelegen gebied

Er komt geen subsidie om woningen in afgelegen gebieden van snelle vaste internetverbindingen te voorzien. Dat schrijft minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken in een brief over glasvezel aan de Tweede Kamer.

De Kamer had de minister gevraagd om een oplossing te zoeken voor ongeveer 19.000 afgelegen huizen, in met name Zeeland en het noorden van Groningen, zonder glasvezel.

Om alle huishoudens aan te sluiten, is volgens Beljaarts staatssteun nodig, omdat het voor telecombedrijven niet altijd rendabel is om glasvezel aan te leggen in afgelegen gebied. Daar voelt de bewindsman niets voor, omdat er inmiddels genoeg alternatieven zouden zijn.

Alternatieven

In juli is bijvoorbeeld de 5G-veiling geweest. Daardoor kunnen telecombedrijven nu overal snel internet aanbieden op de mobiele telefoon. Verder is er ook snel internet via de satelliet. De minister noemt in dat verband Starlink, het satellietbedrijf van miljardair Elon Musk.

De minister verwacht dat over drie jaar nog zo'n 12.000 woningen in het buitengebied niet zijn aangesloten op een vaste internetverbinding. De ambitie van de overheid is dat alle huishoudens uiterlijk in 2030 een snelle internetverbinding hebben.