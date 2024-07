Drie providers bemachtigen frequentieruimte bij 5G-veiling

Het bedrag is opvallend lager dan bij de eerste veiling vier jaar geleden. Toen was de opbrengst 1,23 miljard euro, oftewel zeven keer zo hoog. "Dit komt doordat de veiling van 2020 veel belangrijker was", legt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken uit. "Dat was de start van 5G. Partijen moesten toen een basisfrequentie krijgen."