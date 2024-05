Provider L-mobi stopt, klanten zijn nummer kwijt als ze niet overstappen

In Nederland hebben drie providers een eigen netwerk: KPN, Odido (voorheen T-Mobile) en Vodafone. Andere providers maken tegen betaling gebruik van de netwerken van deze drie grote aanbieders. Ze maken daarvoor afspraken met KPN, Odido of Vodafone.

L-mobi heeft sinds de start in 2020 afspraken met KPN over de prijs voor het gebruik van hun netwerk, zegt directeur Ruben Thiru tegen de NOS. De provider wilde met KPN in de daaropvolgende jaren nieuwe afspraken maken over de tarieven, omdat deze volgens hem te hoog zouden zijn. Maar KPN ging er volgens de directeur niet in mee.