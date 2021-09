T-Mobile Nederland verkocht aan investeerders in miljardendeal

T-Mobile Nederland wisselt van eigenaar. De huidige eigenaar Deutsche Telekom en Tele2 verkopen het concern voor 5,1 miljard euro aan het Britse investeringsfonds Apax en het Amerikaanse fonds Warburg Pincus. Het is een van de grootste telecomdeals in Nederland.

Het bedrijf heeft 6,9 miljoen klanten die gebruik maken van het mobiele netwerk, ruim 700.000 Nederlanders hebben vast internet van het bedrijf. Onder de verkoop vallen de diensten van de merken T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel. Die merken blijven bestaan. De nieuwe eigenaren zeggen dat T-Mobile een uitdager is op de Nederlandse telecommarkt en die strategie willen ze voortzetten.

Het bedrijf is bezig met de uitrol van glasvezel in Nederland. De komende vijf jaar wil het bedrijf een miljoen huishoudens aansluiten. "We staan nog maar aan het begin van de draadloze revolutie", zegt René Obermann van Warburg Pincus. "Alles wordt verbonden, slimmer, efficiënter en veiliger. Wij ondersteunen het bedrijf om aan kop te gaan bij deze ontwikkeling."

Nieuwe wet

Eerder dit jaar maakte het huidige moederbedrijf van T-Mobile Nederland, Deutsche Telekom, bekend dat het concern in de verkoop kwam. Er waren meerdere geïnteresseerden, volgens internationale media onder meer Reliance Industries uit India.

Het is de eerste grote deal die onder een nieuwe wet komt te vallen. De minister van Economische Zaken kan de deal tegenhouden als door de overname de continuïteit van de dienstverlening in gevaar komt.