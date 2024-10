Geplaagd Boeing zoekt 25 miljard om problemen op te lossen

Vliegtuigbouwer Boeing gaat met de pet rond bij aandeelhouders en beleggers om de financiële problemen op te lossen. Het Amerikaanse bedrijf gaf de Amerikaanse beurswaakhond vandaag informatie over een plan om 25 miljard dollar op te halen, onder meer via de uitgifte van nieuwe aandelen en obligaties. Het bedrag is ongeveer een vierde van de huidige beurswaarde van Boeing.