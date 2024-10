Eerste vorst van dit najaar, in Drenthe -0,8 graden gemeten

Voor het eerst sinds 23 april heeft het weer gevroren in ons land. Op weerstation Eelde (Drenthe) daalde de temperatuur afgelopen nacht tot onder het vriespunt. Dat meldt weerstation Weerplaza.

Op weerstation Eelde daalde de temperatuur naar -0,8 graden. Daarmee is de eerste lokale vorstdag in het najaar eerder dan gebruikelijk. Gemiddeld daalt de temperatuur pas op 23 oktober ergens in het land tot onder het vriespunt.