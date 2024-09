NOS Ooggetuige/Ellen Peeters

NOS Nieuws • vandaag, 10:33 Warmste 1 september ooit, maar nu al weer grondvorst

Afgelopen 1 september was de warmste sinds het begin van de metingen, en nog geen twee weken later heeft het voor het eerst dit najaar aan de grond gevroren.

De temperatuur daalde op het meetpunt in Enschede naar -0,3 graden "op klomphoogte", meldt Weeronline vandaag. Daarmee wordt de gemeten temperatuur op tien centimeter bedoeld.

Is grondvorst op 13 september uitzonderlijk vroeg? Nee, maar het is vroeger dan gebruikelijk. Gemiddeld genomen is het pas eind september zover.

22 augustus

Weeronline meldt dat in de periode van 2018 tot en met 2022 de eerste grondvorst na de zomer steevast in september voorkwam. In 2018 was dat op 1 september, in 2019 was dat 18 september, in 2020 was het op 20 september raak, in 2021 werd het op 21 september -0,2 graden in Woensdrecht en op 20 september 2022 daalde de temperatuur in Eelde naar -0,4 graden.

De allerlaatste gemeten grondvorst was in 2014, toen het tot 5 november duurde. Het gebeurde het snelst in 1973, toen op 22 augustus op meerdere plekken in het land de temperatuur onder het vriespunt daalde. Vorig jaar vroor het overigens in oktober voor het eerst.

Morgen weer fris begin

Vandaag stijgt de temperatuur naar ongeveer 16 graden, meldt Weerplaza. Er zijn zonnige perioden en in de kustgebieden valt vanmorgen al af en toe een bui. Vanmiddag is elders in het land een enkele bui mogelijk. Omdat de buien later vanavond wegtrekken en het flink opklaart volgt opnieuw een koude nacht, met minima tussen 3 en 10 graden.

Morgen begint de dag opnieuw fris, maar wordt het 's middags 17 of 18 graden. Er staat weinig wind en de zon breekt regelmatig door.