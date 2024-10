EPA Mark Vientos viert zijn homerun

vandaag, 08:01 New Yorks onderonsje in World Series stap dichterbij na winst Yankees en Mets

Een World Series tussen de New York Yankees en de New York Mets - de zogeheten Subway Series - is weer een stapje dichterbij. Beide club boekten vannacht een overwinning in de play-offs van het Amerikaanse honkbal.

De Yankees wonnen de eerste wedstrijd in de finale van de American League door Cleveland Guardians met 5-2 te verslaan. De Mets versloegen in Los Angeles de Dodgers met 7-3 en trokken zo de stand in de finale van de National League gelijk: 1-1.

Wilde worpen

De New York Yankees profiteerden in hun eigen stadion vooral van liefst vier wilde, ongecontroleerde worpen van de jonge Cleveland-pitcher Joey Cantillo, die tot tot een 3-0 voorsprong leidden in de derde inning. Later in de wedstrijd sloeg Giancarlo Stanton nog een homerun voor de Yankees. In de eerste inning had Juan Soto dat ook al gedaan.

De wedstrijd werd bijgewoond door american football-speler Travis Kelce en zijn beroemde zingende vriendin Taylor Swift. Kelce groeide op in een voorstad van Cleveland en is fan van de Guardians.

Slang in dug-out

De New York Mets hadden in Mark Vientos hun grote man. Hij sloeg in Dodger Stadium in de tweede inning een grand slam-homerun, een klap over de hekken met alle honken vol, waardoor de Mets met 6-0 voor kwamen. Die voorsprong gaven ze niet meer weg.

Tijdens de wedstrijd kronkelde er in de vijfde inning een slang door de dug-out van de Dodgers. Het niet al te grote dier werd gevangen, in een handdoek gewikkeld en afgevoerd door een stadionmedewerker. "Ik hoopte dat die slang ons geluk zou brengen", zei Los Angeles-speler Brent Honeywell. Het bleek vergeefse hoop.

De winnaar van beide best-of-seven-series spelen in de World Series tegen elkaar om het kampioenschap. De laatste keer dat de twee clubs uit New York dat deden was in 2000. Toen wonnen de Yankees met 4-1.

Een World Series tussen de Yankees en de Mets wordt Subway Series genoemd, omdat beide stadions in New York met de metro zijn te bereiken.