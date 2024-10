Komeet goed zichtbaar en volop vastgelegd boven Nederland

Op veel plaatsen in Nederland is de komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas) vanavond met het blote oog gezien. Vooral vanuit het noorden en midden van het land worden foto's van de komeet gedeeld op sociale media.

Tsuchinshan-Atlas komt eens in de 80.000 jaar dicht bij de aarde, misschien is het zelfs de laatste keer. De komeet is bijna 3 kilometer in diameter en zijn staart van stof en gassen strekt zich uit over tientallen miljoenen kilometers.