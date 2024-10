Defensie koopt 46 tanks en geeft miljarden uit aan vernieuwing luchtafweer

Het ministerie van Defensie schaft 46 Leopard gevechtstanks aan. Ook worden er nieuwe luchtafweersystemen gekocht, schrijft staatssecretaris Tuinman (Defensie) in een Kamerbrief.

Met de aanschaf wil Nederland weer een volledig tankbataljon oprichten, schrijft Tuinman. Normaal gesproken bestaat zo'n bataljon uit 52 tanks, maar vooralsnog worden er dus 46 tanks aangeschaft. De eerste Leopard-2A8-tanks moeten in 2027 arriveren.

Onbemande systemen moeten in eerste instantie het bataljon aanvullen, waarna later wordt besloten of er nog zes extra tanks aangeschaft moeten worden. "Met de herintroductie van de gevechtstank versterkt Nederland de gevechtskracht van de krijgsmacht. Ook geven wij hiermee invulling aan wat de NAVO van Nederland vraagt", schrijft Tuinman.