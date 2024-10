IS-vrouw Hasna A. ontkent dat ze jezidi-vrouwen als slaaf gebruikte

Jezidi's

De jezidi's zijn een etnische en religieuze minderheid uit Koerdistan, een gebied dat delen van Turkije, Syrië, Irak en Iran omvat. In 2014 viel IS de geboortegrond van de jezidi's binnen, vlakbij de stad Sinjar in Noord-Irak. De terreurgroep zag de jezidi's, die een ander geloof aanhangen, als ongelovigen en duivelsaanbidders. Bij de inname van het gebied werden jezidi-vrouwen tot slaaf gemaakt, hun kinderen gedwongen om te vechten en de mannen gedood. Honderdduizenden vluchtten de bergen in.

Op dit moment verblijven veel jezidi's nog altijd in vluchtelingenkampen in Noord-Irak. Enkele duizenden van hen zijn de afgelopen jaren naar Europa gevlucht. In 2021 werden de misdaden tegen de jezidi's door de Nederlandse overheid erkend als genocide.