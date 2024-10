ANP William Troost-Ekong, aanvoerder van Nigeria

NOS Voetbal • vandaag, 14:15 Nigeria weigert te spelen tegen Libië: spelers 18 uur vastgehouden zonder voedsel

De spelers van het Nigeriaanse voetbalelftal zijn woedend en weigeren dinsdag tegen Libië te spelen. Zo'n achttien uur lang zaten ze vast op een verlaten vliegveld zonder eten, drinken of telefoonverbinding. Nigeriaanse spelers en media spreken van een "gijzelingssituatie".

"Dit is ziek", schrijft Victor Boniface op X. "Schandelijk gedrag", stelt aanvoerder William Troost-Ekong. "We hebben de Nigeriaanse overheid gevraagd om ons te redden." Maandagmiddag rond 14.00 uur (zo'n 18 uur na aankomst) meldde Troost-Ekong dat de selectie op het punt staat terug te vliegen naar Nigeria.

Naast Troost-Ekong, geboren in Haarlem en voormalig speler van FC Groningen en FC Dordrecht, moesten ook andere oud-eredivisiespelers noodgedwongen op vliegveldbankjes slapen. Onder hen bevonden zich Calvin Bassey (ex-Ajax), Chidera Ejuke (ex-sc Heerenveen), Maduka Okoye (ex-Sparta) en Taiwo Awoniyi (ex-NEC).

Vliegtuig moest uitwijken

De selectie was vanuit Nigeria onderweg naar Benghazi in Libië, om een wedstrijd in de kwalificatie van de Afrika Cup te spelen. Tijdens de vlucht zou de Tunesische piloot op last van de Libische regering moeten uitwijken naar een ander vliegveld, meldt Troost-Ekong op X.

X @WTroostEkong De Nigeriaanse spelers sliepen op bankjes en op de grond

Bij aankomst gisteravond op het andere vliegveld kreeg de selectie geen toestemming om in een hotel te overnachten. De ploeg heeft besloten de interland tegen Libië te boycotten.

"Het is gewoon niet veilig", schrijft Troost-Ekong. "De Afrikaanse bond moet hier naar kijken. Als ze dit toestaan, dan mag Libië wat ons betreft de punten hebben."

Volgens Troost-Ekong is er sprake van een wraakactie, nadat Libische internationals rond de wedstrijd van vrijdag in Nigeria (1-0) slecht behandeld zouden zijn. "Fouten kunnen voorkomen, maar dit soort opzettelijke acties hebben niks te maken met internationaal voetbal."

Wraakactie?

ESPN Africa haalt uitspraken van Libië-aanvoerder Faisal Al-Badri aan. Die had zich bij de heenwedstrijd in Nigeria beklaagd over de manier waarop hij en zijn teamgenoten werden behandeld.

"Onze bagage werd een uur lang doorzocht in het vliegtuig en daarna werd ons transport met drie uur vertraagd. We zijn uiteindelijk met drie minibusjes zonder airconditioning en een politieauto vervoerd", zei Al-Badri toen.

De Libische voetbalbond zegt in een reactie dat de situatie op het vliegveld niet bewust is gecreëerd en vraagt om begrip van de Nigeriaanse bond. "Wij weerspreken stellig elke suggestie van vals spel of sabotage in deze situatie. We hopen dat dit misverstand kan worden opgelost met begrip en goodwill."