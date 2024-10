Reuters Declan Rice was een van de doelpuntenmakers voor Engeland

NOS Voetbal • vandaag, 20:08 • Aangepast vandaag, 22:54 Engeland herstelt zich van Griekse tragedie, Oostenrijk kleineert Noren

Engeland heeft in de Nations League drie dagen na de thuisnederlaag tegen Griekenland gewonnen van Finland. Het duel in Helsinki eindigde in 1-3, door doelpunten van Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold en Declan Rice.

De Engelsen hebben in groep 2 van de B-divisie nu negen punten uit vier wedstrijden, maar moeten de koppositie in de groep aan Griekenland laten. De Grieken wonnen in eigen huis met 2-0 van Ierland en staan nu op twaalf uit vier.

Noorwegen afgedroogd

In groep 3 van de B-divisie speelde Oostenrijk tegen Noorwegen. Niet de Noor Erling Haaland, maar Oostenrijker Marko Arnautovic was de man van de doelpunten bij deze wedstrijd. Mede door twee treffers van de oud-spits van FC Twente won zijn land met 5-1.

AFP Marko Arnautovic viert zijn weergaloze doelpunt

Daardoor staan Noorwegen, Oostenrijk en Slovenië alle drie op zeven punten na vier wedstrijden. Slovenië won eerder op de avond met 0-1 in Kazachstan. Jan Mlakar maakte tien minuten na rust de enige treffer.

Wisselingen Engeland

Interim-bondscoach Lee Carsley had flink ingegrepen na de nederlaag tegen Griekenland. Hij wijzigde zijn team op zes plaatsen. De opvallendste wijziging was in het doel, waar Dean Henderson de voorkeur kreeg boven Jordan Pickford. Verder keerden Harry Kane en Jack Grealish terug na blessures.

Reuters De Engelsen speelden niet overtuigend, maar wonnen ruim

Het was uitgerekend de teruggekeerde Grealish die na zeventien minuten een schitterende steekbal van Angel Gomes, die tegen de Grieken nog op de bank zat, beheerst afrondde: 0-1.

Finnen zetten aan

De Finnen gingen op jacht naar de gelijkmaker en kregen twee enorme kansen via Fredrik Jensen, maar de oud-speler van FC Twente schoot een keer wild over de kruising en mikte later van dichtbij over.

Reuters Jensen treurt om zijn gemiste kans

Ver in de tweede helft werd het 0-2. Trent Alexander-Arnold krulde een vrije trap schitterend in de bovenhoek. Ollie Watkins bediende tien minuten voor tijd nog Declan Rice, die overtuigend de 0-3 op het bord zette.

De goal van Rice kwam vlak nadat Go Ahead Eagles-aanvaller Oliver Antman was ingevallen bij de Finnen. Doelman Henderson van Crystal Palace, slaagde er niet in om de nul te houden. Arttu Hoskonen kopte een corner van Leo Walta hard tegen de touwen: 1-3.

Emoties bij Grieken

Na een emotioneel eerbetoon aan de overleden Grieks international George Baldock floot scheidsrechter Joey Kooij het duel met Ierland in beweging. De Grieken begonnen stormachtig tegen Ierland, waar Troy Parrott van AZ een basisplaats had.

Reuters Anastasios Bakasetas eert de overleden Baldock na zijn doelpunt

Het was met name aan de Ierse doelman Caoimhin Kelleher te danken dat het tot de rust 0-0 bleef.

Na rust vielen er toch twee Griekse goals. Anastasios Bakasetas scoorde kort na rust op aangeven van oud-Twente-speler Christos Tzolis. Bakasetas eerde zijn recent overleden ploeggenoot George Baldock door zijn zwarte rouwband te kussen en omhoog te houden.

Kort voor tijd gaf de held van de eerste helft, Kelleher, een doelpunt weg door de bal in te leveren terwijl hij ver uit zijn doel was. Petros Mantalos strafte de fout van de Liverpool-doelman genadeloos af: 2-0.

Noren over de knie

Oostenrijk nam tegen Noorwegen al vroeg de leiding. Marko Arnautovic maakte na acht minuten met een prachtige knal de 1-0. Zijn afstandsschot viel via de lat binnen. Maar de Noren kwamen nog voor rust terug. Alexander Sørloth, voormalig aanvaller van FC Groningen, kopte na 39 minuten de 1-1 binnen uit een voorzet Julian Ryerson.

AFP Gernot Trauner en Erling Haaland

Aan het begin van de tweede helft kreeg Oostenrijk penalty na een overtreding op Christoph Baumgartner. Het was Arnautovic die deze beheerst benutte.

Tien minuten na rust bracht Oostenrijk, met Gernot Trauner van Feyenoord in de basis, de marge op twee. Philipp Lienhart kopte een corner in de verre hoek binnen: 3-1. Daarna was het Noorse verzet gebroken. Verdediger Stefan Posch maakte er na een uur ook 4-1 van. Michael Gregoritsch kopte ook nog de 5-1 binnen. Net als bij de 4-1 was Marcel Sabitzer de aangever.