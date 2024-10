Goud voor Korrel en nog drie Nederlandse medailles bij Grand Slam judo Abu Dhabi

De Nederlandse judoka's hebben op de laatste dag van het vrij mager bezette grandslamtoernooi van Abu Dhabi vier medailles in de wacht gesleept.

Michael Korrel veroverde al zijn zesde grandslamgoud. Korrel gooide in de finale van de klasse tot 100 kilogram Nijaz Bilalov uit Rusland in de extra tijd op zijn zij.

Jesper Smink en Karen Stevenson grepen naast hun eerste goud. Smink (-90 kg) werd in de finale hard op zijn rug gegooid door de Rus Mansoer Lorsanov en Stevenson (+78 kg) werd in de finale tegen de Française Coralie Haymé in een houdgreep genomen.