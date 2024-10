NOS Sport • vandaag, 21:57 Judoka Jaring pakt brons op grandslamtoernooi in Abu Dhabi, tweede dit jaar

Judoka Emiel Jaring heeft in Abu Dhabi voor de tweede keer in zijn loopbaan brons op een grandslamtoernooi gewonnen. De Nederlander versloeg in de klasse tot 60 kilogram Gamzat Zairbekov in de troostfinale met waza-ari.

Jaring zette in zijn eerste duel, met Sean Panganiban, twee keer een waza-ari op het scorebord. Een ronde later gooide hij Kamoliddin Bachtijorov vlak voor tijd op zijn zij, waarna hij de Oezbeek ook nog in een houdgreep nam. Jaring verloor in de halve finales echter met waza-ari van de Rus Iznaoer Saajev.

In de strijd om brons had hij het zwaar, maar met twee straffen op zak nam hij een aanval over: waza-ari.

Eerder dit jaar won Jaring in Antalya ook al brons.