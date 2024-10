Edward Media Hoge waterstand bij Broekhuizen, Limburg

NOS Nieuws • vandaag, 17:34 Hoogwater in de Maas veroorzaakt overlast, nasleep van orkaan Kirk

In Limburg veroorzaakt hoogwater in de Maas op verschillende plekken overlast. Veerponten zijn uit de vaart gehaald en een camping is deels ontruimd.

Het staartje van orkaan Kirk veroorzaakte vooral donderdag veel regenval in Zuid-Limburg. Dat water wordt afgevoerd door de Maas, die daardoor snel steeg.

In het zuidelijkste deel van de Nederlandse Maas is het waterpeil inmiddels gedaald. Maar de afvoergolf trekt nog door de rivier en bevond zich vanochtend volgens Rijkwaterstaat bij Mook, in het noordelijkste puntje van Limburg.

Camping ontruimd

Camping 't Veerhuys in Blitterswijck, een plaats ten hoogte van Venray, heeft vandaag door die afvoergolf de kampeerweide moeten ontruimen, meldt regionale omroep L1. Kampeerders zijn verplaatst naar hogere plekken van de camping.

In het dorp is ook de voet- en fietsveerpont uit de vaart gehaald. Ook op andere plekken in Limburg varen veerponten niet vanwege het hoge water, zoals tussen Lottum en Lomm, tussen Baarlo en Steyl en tussen Broekhuizen en Arcen.

1600 kuub water per seconde

Door de hoge waterstanden van de Maas werden eerder deze week ook al veerponten noodgedwongen uit de vaart gehaald.

Bij Roermond werden vrijdag campinggasten overvallen door het hoge water. Toen bereikte de Maas een afvoer van 1600 kubieke meter per seconde, normaal is dat zo'n 200 kuub.

Ex-orkaan Kirk was over Spanje en Frankrijk Europa binnengetrokken, waarbij met name dat laatste land het zwaar te verduren kreeg.