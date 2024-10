AFP Ook Parijs kreeg door Kirk te maken met forse regenval

NOS Nieuws • vandaag, 01:24 Dode in Zuid-Frankrijk door ex-orkaan Kirk

In het zuiden van Frankrijk is een dode gevallen door ex-orkaan Kirk. In de havenplaats Sète, bij Montpellier, sloegen drie boten om door de hevige golven, waarbij een van de zeilers om het leven kwam.

Heel Frankrijk kreeg door Kirk te maken met stortregens. In meer dan dertig gebieden werd gewaarschuwd dat het risico op overstromingen hoog is. In de Pyreneeën zijn windstoten tot wel 150 kilometer per uur gemeten. Ruim 64.000 huishoudens zaten gisteravond zonder stroom, van wie de meesten in het zuiden van het land wonen.

Ook Portugal en Spanje kregen te maken met de 'afgezwaaide' orkaan. Zo'n 400.000 mensen in het noorden van Portugal hadden gisteren geen stroom. Bij de autoriteiten zijn zo'n 1600 meldingen van incidenten binnengekomen, waaronder van ontwortelde bomen en geblokkeerde wegen.

België en Nederland

Kirk trekt vannacht richting België, waar vooral Wallonië getroffen zal worden door forse regenval. Het Belgische weerinstituut heeft daar code oranje voor afgekondigd.

Omdat Kirk zich daarna vooral richting Duitsland verplaatst, zal het grootste deel van Nederland er weinig last van hebben. Wel is voor Zuid-Limburg code geel van kracht, omdat er in het uiterste zuiden van de provincie vannacht lokaal rond de 50 mm regen kan vallen.