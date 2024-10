ANP Door klimaatverandering kunnen er makkelijker 'afzwaaiers' ontstaan die onze kant op trekken

NOS Nieuws • gisteren, 20:01 'Afgezwaaide' orkaan Kirk op weg naar West-Europa

Nederland krijgt donderdag mogelijk te maken met zware windstoten en veel regen, waarschuwt het KNMI. Dat is een gevolg van orkaan Kirk, die nu over de Atlantische Oceaan trekt. Kirk neemt weliswaar in kracht af, maar kan in West-Europa nog steeds tot zeer onstuimig weer leiden.

Hoe hard de windstoten worden en hoeveel regen er gaat vallen, is nog onzeker. Dat hangt volgens het KNMI af van de precieze route die de storm aflegt. In verschillende weermodellen tekent zich nog geen duidelijk beeld af.

Kirk bevindt zich nu midden op de oceaan. Voor het weekend groeide hij uit tot een orkaan van categorie 4, het een na hoogste niveau. Inmiddels is hij afgezwakt tot een zogenoemde ex-orkaan, eentje die zijn tropische kenmerken steeds meer kwijtraakt.

Afzwaaier

Volgens de laatste berekeningen komt Kirk via het noorden van Spanje woensdagavond aan land boven West-Frankrijk. Daar kunnen windstoten voorkomen van boven de 100 kilometer per uur. Ook wordt daar veel regen verwacht. Daarna zet Kirk koers richting Duitsland.

In eerdere modellen leek de storm ook over Nederland te trekken, maar de koers is zuidelijker komen te liggen. Toch kan het ook bij ons hard gaan waaien en regenen, zegt het KNMI. Ook zal de middagtemperatuur donderdag en vrijdag dalen tot een graad of 10.

Het gebeurt niet vaak dat een orkaan die is ontstaan in de buurt van het Caribisch gebied Europa bereikt. Door klimaatverandering kunnen er makkelijker 'afzwaaiers' ontstaan die onze kant op trekken, in plaats van richting de Verenigde Staten. De intensiteit en hoeveelheid neerslag in de stormen nemen ook toe, schrijft het KNMI.