Tanks Israël rammen VN-poort, volgens Israël uit nood tijdens Hezbollah-beschieting

Unifil, al decennia in Libanon

Unifil is sinds 1978 aanwezig in Libanon op verzoek van de VN-Veiligheidsraad. In dat jaar bezette Israël tijdens de Libanese burgeroorlog het zuiden van Libanon. Israël trok zich daar na de komst van Unifil grotendeels terug, maar viel het land in 1982 opnieuw binnen. Daarmee zette Israël Unifil in feite militair buitenspel.

In 2000 riepen de Verenigde Naties de zogenoemde Blauwe Linie in het leven, een voorlopige grens tussen Israël en Libanon om te kunnen controleren of het Israëlische leger zich volledig had teruggetrokken uit Libanon. Dat grensgebied wordt sindsdien door Unifil bewaakt.