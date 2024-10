Reuters Blauwhelmen in een wachttoren

NOS Nieuws • vandaag, 21:41 Forse internationale kritiek op Israël na aanvallen op VN-vredesmacht in Libanon

Voor de tweede keer binnen 48 uur heeft Israël het hoofdkwartier van de VN-vredesmacht Unifil in het zuiden van Libanon aangevallen. Zowel gisteren als vandaag raakten daarbij twee blauwhelmen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht, de vierde kon op het hoofdkwartier zelf worden behandeld.

Op de aanvallen is internationaal forse kritiek. Frankrijk, Italië en Spanje hebben in een gezamenlijke verklaring de Israëlische aanval op Unifil veroordeeld. Deze landen leveren militairen voor de vredesmacht waaraan meer dan 10.000 militairen uit vijftig landen meedoen.

Frankrijk heeft ook de Israëlische ambassadeur in eigen land ontboden. "Dit soort aanvallen zijn ernstige schendingen van het internationaal recht en moeten onmiddellijk stoppen", verklaarde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Unifil, al decennia in Libanon Unifil is sinds 1978 aanwezig in Libanon op verzoek van de VN-Veiligheidsraad. In dat jaar bezette Israël tijdens de Libanese burgeroorlog het zuiden van Libanon. Israël trok zich daar na de komst van Unifil grotendeels terug, maar viel het land in 1982 opnieuw binnen. Daarmee zette Israël Unifil in feite militair buitenspel. In 2000 riepen de Verenigde Naties de zogenoemde Blauwe Linie in het leven, een voorlopige grens tussen Israël en Libanon om te kunnen controleren of het Israëlische leger zich volledig had teruggetrokken uit Libanon. Dat grensgebied wordt sindsdien door Unifil bewaakt.

De Duitse regering benadrukte dat "Israël net als andere landen het recht heeft om zichzelf te beschermen", maar dat het beschieten van blauwhelmen "op geen enkele manier acceptabel is". China, Ierland en de VS lieten weten "ernstig bezorgd" te zijn over de situatie.

De Libanese premier Mikati noemde de aanvallen "een misdaad". Hezbollah, de militante beweging die actief is in het grensgebied met Israël en daar volgens internationale afspraken weg moet, veroordeelde ook de Israëlische aanvallen op Unifil.

'Grondig onderzoek ingesteld'

Israël hield zich aanvankelijk stil in de kwestie, maar heeft vandaag toegezegd een "een grondig onderzoek" in te stellen naar hoe de VN-blauwhelmen gewond zijn geraakt. Volgens een legerwoordvoerder gebeurde dat "per ongeluk" en is het leger "zeer bezorgd".

Ook zouden de blauwhelmen volgens Israël "uren voor het incident" de opdracht hebben gekregen om hun toevlucht te zoeken in veilige ruimtes "en daar te blijven". Unifil maakt daar in de verklaring van vandaag geen melding van.

AFP Spaanse blauwhelmen van Unifil op patrouille in Zuid-Libanon eerder deze week

"Zeer opvallend", noemt Erwin van Veen, conflictonderzoeker bij Instituut Clingendael, die opdracht van Israël. "Omdat Israël daar om te beginnen niet over gaat, maar de Verenigde Naties in New York."

'Onwenselijke pottenkijkers'

Volgens Van Veen ziet Israël Unifil als onwenselijke 'pottenkijkers'. "Die Unifil-basissen doen eigenlijk niets meer en niets minder dan monitoren, met elektronische systemen, maar ook door patrouilles. Die brengen dan natuurlijk haarfijn in kaart wat Israël, en ook Hezbollah, aan het uitvoeren is en daar heeft Israël blijkbaar geen behoefte aan."

Dat Israël de posten "per ongeluk" heeft geraakt, sluit hij uit. Hij noemt dat de standaard eerste reactie van het Israëlische leger als er iets fout gaat. "Maar het is in dit geval extreem onwaarschijnlijk."

"Het Israëlische leger weet op de vierkante millimeter waar die posten zich bevinden, dat is allemaal afgekaart met Israël, en het is een zeer professioneel modern leger", vervolgt Van Veen. "Daarnaast schieten tanks niet zomaar per ongeluk observatietorens kapot. Dus ik denk dat we die uitleg wel met een korreltje zout kunnen nemen."

Opstelling VS

De actie van Israël is volgens Van Veen "een flagrante schending van het internationaal recht", maar hij betwijfelt of het gevolgen zal hebben omdat dat bij eerdere gevallen niet zo was. Israël weet dat het heel ver kan gaan zonder te worden teruggefloten.

President Biden heeft Israël nu opgeroepen om de veiligheid rond de Unifil-posten te waarborgen, maar Van Veen verwacht niet dat die boodschap direct effect zal hebben. "De VS heeft dat vaker gedaan zonder er consequenties aan te koppelen. Dus het zal een beetje afhangen van hoe het verder gaat, denk ik."

"Als Israël dat soort posten wat structureler onder vuur neemt en daar doden bij vallen, dan verwacht ik wel dat zich vrij snel veel weerstand zal ontwikkelen tegen Israël, waarbij de VS dan geen andere keuze heeft dan daarin mee te gaan", zegt Van Veen.

"Maar ik wil zeker niet uitsluiten dat Israël doorgaat met het, laten we zeggen, treiteren van deze posten. In de hoop dat ze op een gegeven moment gewoon hun biezen pakken."