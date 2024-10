Meer honden na bijtincident weggehaald bij eigenaar

De politie heeft vorig jaar opvallend vaak een hond bij zijn baasje weggehaald, blijkt uit cijfers die het ANP opvroeg bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het gebeurde in 2023 164 keer, twee keer zo vaak als in de jaren daarvoor.

Honden die in beslag worden genomen komen terecht op een geheime locatie. Na een paar weken wordt de hond getest door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Die beoordeelt de kans dat de hond weer zal bijten, en of dat dat risico kan worden beperkt met maatregelen als een muilkorf of hondentraining.

Verwaarlozing mishandeling

Het totaal aantal in beslag genomen honden is de afgelopen jaren ook toegenomen. In 2018 haalde de politie 95 honden bij hun baasjes weg. Alleen al in de eerste acht maanden van dit jaar waren dat er 535: ruim vijf keer zo veel.