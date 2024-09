Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) Een van de verwaarloosde honden die bij de fokker werden aangetroffen

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 19:01 'Hardleerse' hondenfokker moet nog eens 3 maanden de cel in

Een beruchte hondenfokker moet nog eens drie maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vandaag bepaald. De 38-jarige man, die vooral in Deurne (NB) actief is geweest met de illegale handel van dieren, kreeg eerder al een gevangenisstraf van negen maanden vanwege ernstige dierenmishandeling.

De man is al sinds 2014 in beeld bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de politie. Hij beschikte niet over een vakdiploma, vaak ook niet over de benodigde vergunningen en daarnaast zou hij zijn dieren ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van de autoriteiten niet goed verzorgen.

Tijdens controles zagen inspecteurs onder meer dat honden geen schone verblijven hadden. De dieren lagen in hun eigen uitwerpselen en kregen geen schoon drinkwater. Honden verkeerden in slechte conditie, waren mager en hadden een vacht vol klitten.

In oktober 2023 werd de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden vanwege ernstige dierenmishandeling. Daarnaast kreeg hij een fokverbod van bijna 7 jaar opgelegd en een proeftijd van 10 jaar, waarin hij geen dieren meer mag houden.

In afwachting van die definitieve uitspraak, legde de rechtbank hem eerder al een tijdelijke maatregel op. Vanaf 14 juli 2023 mocht hij ten minste zes maanden lang geen nieuwe honden of puppy's meer aanvoeren of houden in zijn eigen huis.

Betrapt

Politie, justitie en dierenwelzijnsorganisatie House of Animals zijn erachter gekomen dat hij dat toch heeft gedaan. Op een alternatief adres in Heerlen heeft hij meerdere honden ingevoerd en verhandeld. Daarom moest hij twee weken geleden opnieuw voor de rechtbank verschijnen.

Uit chatgesprekken op zijn in beslag genomen telefoon bleek dat de man nooit van plan is geweest om zich aan de opgelegde maatregel te houden. "Ik heb nu al een verbod van een half jaar, maar ze kunnen de tering krijgen", stuurde hij naar een bekende.

De officier van justitie had vijf maanden cel geëist voor de overtreding van de tijdelijke maatregel. De rechtbank noemt hem ook "hardleers", maar is van oordeel dat drie maanden gevangenisstraf "passend en geboden" is, meldt Omroep Brabant.