Bergen gezonken vrachtschip bij Maastricht begint morgen

Het bergen van het vrachtschip dat gisterochtend zonk bij een stuw in de Maas begint morgen, meldt Rijkswaterstaat. Lokale nieuwszender L1 schrijft dat een sleepboot met ponton onderweg is vanuit Rotterdam en vanavond aankomt. Omdat het dan al donker is, wordt morgen begonnen met de bergingsoperatie.