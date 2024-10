NOS

NOS Nieuws • vandaag, 00:01 Opnieuw schietincident in Alphen aan den Rijn, twee verdachten aangehouden

Na een schietincident in de Beukenlaan in Alphen aan den Rijn zijn twee verdachten aangehouden. Dat meldt de politie Den Haag op X. Er niemand gewond geraakt. In de Beukenlaan wordt onderzoek gedaan.

Het is het tweede schietincident in korte tijd in de Zuid-Hollandse stad. Afgelopen donderdag werd omstreeks 17.30 uur een huis in de Prins Hendrikstraat beschoten. Ook toen raakte niemand gewond.

De politie meldde later vier verdachten te hebben aangehouden. De eerste twee werden in een auto in Almere aangehouden met betrekking tot het schietincident in de Prins Hendrikstraat.

Daarna kreeg de politie een melding over twee personen met een mogelijk vuurwapen in de buurt van een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn.

Op basis van de signalementen werden twee mannen aangehouden. In een rugzak die de twee verdachten bij zich hadden werd een explosief gevonden. Dat explosief is later tot ontploffing gebracht. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de twee incidenten van donderdag.