Meerdere woningen op klaarlichte dag beschoten in Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn zijn op klaarlichte dag meerdere woningen beschoten. De schietpartij vond rond 17.30 uur plaats in de Prins Hendrikstraat.,

Omroep West ontving foto's van de mogelijke dader. Op de beelden is te zien dat een man met een automatisch wapen richting de Prins Hendrikstraat loopt. De politie is bekend met de foto's, maar kan niet bevestigen dat het om de schutter gaat. Wel komt het signalement van de dader overeen met de persoon op de beelden, zegt een politiewoordvoerder.

Later op de avond werden in Almere twee personen in een auto aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. In het voertuig is een wapen gewonden.