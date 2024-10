DPA Picture-Alliance Wim Hof

NOS Nieuws • vandaag, 21:50 Wim Hof naar rechter om Volkskrant-artikel met aantijgingen huiselijk geweld

Gezondheidsgoeroe Wim Hof heeft de Volkskrant aangeklaagd vanwege een artikel waarin hij wordt beschuldigd van huiselijk geweld. Hof en zijn vier oudste kinderen eisen vanwege smaad en laster een rectificatie in een zaterdagkrant en een schadevergoeding. Dat meldt persbureau ANP, dat inzage had in de dagvaarding.

Uit de dagvaarding komt volgens het ANP naar voren dat de rectificatie vooral moet gaan over de beschuldigingen dat Hof de moeder van zijn oudste kinderen mishandelde. De vrouw overleed in 1995. De Volkskrant meldde in het artikel van eind september dat zij volgens een broer van Hof te maken kreeg met huiselijk geweld. Met die broer is Hof al langere tijd gebrouilleerd.

"Bronnen die de beschuldigingen tegenspraken of een compleet ander beeld schetsen, zijn weggelaten of slechts kort vermeld, wat heeft bijgedragen aan een eenzijdige weergave", staat verder in een persbericht van Hofs oudste zoon Enahm.

"We zien het kort geding met vertrouwen tegemoet", laat Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok weten aan de NOS. "De aanklacht gaat maar om een klein deel van het artikel. Blijkbaar kunnen ze tegen de rest niet veel inbrengen."

Kinderbescherming

In het verhaal van de Volkskrant wordt Hof onder meer beschuldigd van het dertien jaar lang fysiek en psychisch mishandelen van zijn ex-vriendin, hun zoon en haar twee kinderen. De ex-vriendin is niet de moeder van de vier oudste kinderen.

De krant baseerde zich voor het artikel onder meer op gerechtelijke vonnissen, een rapport van de kinderbescherming, een aangifte tegen Hof en gesprekken met de ex-vriendin en de zoon.

Hof weersprak de beschuldigingen in het verhaal en zei niet gewelddadig te zijn. Over de ex-vriendin zei hij dat ze "op oorlogspad is en het nu allemaal anders wil doen voorkomen dan het was". Kort na het artikel in de Volkskrant werd bekend dat vanwege de beschuldigingen de productie van een film over het leven van Hof is stilgelegd.

De 65-jarige Wim Hof is in veel landen bekend dankzij een aantal extreme kouderecords en de daaruit voortgekomen Wim Hof-methode: een combinatie van koudetraining, meditatie en ademhalingsoefeningen. Hij had daarmee ook succes bij bekendheden als Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow, Orlando Bloom en, dichter bij huis, Arie Boomsma.