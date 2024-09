ANP Wim Hof in 2015

NOS Nieuws • gisteren, 22:59 Opnieuw scheur in reputatie wellness-goeroe Wim Hof: wie is de 'Iceman'?

Hij werd bekend met zijn wereldrecords waarbij hij op alle mogelijke manieren intense kou trotseerde, hij vergaarde miljoenen door deze praktijken om te zetten in een 'methode' voor een gezonder leven. In de afgelopen jaren kwam die methode steeds meer in opspraak, en afgelopen weekend werd bekend dat hij wordt beschuldigd van fysiek geweld in zijn privéleven. Wie is The Iceman?

Wim Hof wordt in 1959 geboren als de middelste van negen kinderen in Sittard. Als kind loopt hij al graag op blote voeten door de sneeuw, maar een omslagpunt komt wanneer hij op zijn 17de de deels bevroren vijver van het Beatrixpark in Amsterdam in loopt. Hij herhaalt die oefening daarna elke dag. "Het hielp mij om te gaan met problemen", aldus Hof in een interview in de Volkskrant in 2022.

Begin deze eeuw krijgt Hof bekendheid door het breken van wereldrecords: in 2000 verbetert hij het record onder ijs zwemmen, in 2007 rent hij de snelste halve marathon op blote voeten over ijs en ook wordt hij degene die ooit het langst in ijs heeft gestaan.

Maar zijn stunts pakken niet altijd goed uit. In 2008 belandt hij in het ziekenhuis als hij in het Amsterdamse Vondelpark op een fontein gaat zitten om zijn darmen schoon te spoelen en daarmee zijn darmen perforeert. Het belet hem niet om zijn recordpogingen voort te zetten.

ANP 'Iceman' Wim Hof brak in 2007 zijn eigen wereldrecord 'in ijs staan'

Maar Hof wil meer dan bekendstaan om zijn stunts. Hij is ervan overtuigd dat wat hij doet goed is voor lichaam en geest en wil dat anderen ook aanleren. "Ik ben nu een circusact, maar wil wetenschapper worden: mijn lichaam is mijn laboratorium", zegt hij in 2008 in EenVandaag.

Het verrast hem dan ook niet als wetenschappers van het Radboud MC, tien jaar geleden, tot hun eigen verbazing ontdekken dat Hof in staat is zijn autonome zenuwstelsel te beïnvloeden. Drie jaar later herhaalt de universiteit het experiment op een groep mannen die tien dagen lang door Hof is getraind. Zij krijgen in het ziekenhuis een ongevaarlijke bacterie toegediend en weten met behulp van ademhalingsoefeningen de reactie van hun immuunsysteem te remmen.

EenVandaag-verslaggever Sander 't Sas volgt Wim Hof al sinds 2008. "Ik ben als journalist geïnteresseerd in mensen die afwijken van de norm. Als iemand dat is, is het Wim Hof. Ik was onder de indruk van wat hij kon."

Wim Hof-methode

Vanaf het moment dat zijn technieken worden onderbouwd door wetenschap, gaat het hard met Hofs bekendheid. Een documentaire van Vice in 2015 over The Iceman wordt ruim 10 miljoen keer bekeken. Met hulp van zijn oudste zoon zet Hof zijn stunts om in de Wim Hof-methode: een combinatie van koudetraining, ademhalingsoefeningen en meditatie. Beroemdheden als Oprah Winfrey, Jim Carrey en Gwyneth Paltrow verklaren zich aanhanger van Hofs trainingen.

Zijn succes groeit verder als in 2017 het boek What doesn't kill us van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Scott Carney verschijnt. Het wordt een bestseller in de Verenigde Staten. In 2022 wordt een Hollywoodfilm over het leven van Hof aangekondigd. Hofs bedrijf Innerfire boekt miljoenenwinsten.

Ondanks het succes denkt 't Sas niet dat geld ooit een drijfveer is geweest voor Hof. "Hij heeft in mijn ogen altijd een heel duidelijk doel voor ogen gehad: ik kan iets wat andere mensen kan helpen. De eerste jaren van zijn bekendheid was hij straatarm. Hij is 100 procent overtuigd van zijn gelijk en dat heeft hem ver gebracht."

Verdrinkingsdood

Maar de laatste jaren ontstaan er scheurtjes in Hofs imperium. In 2023 wordt zijn bedrijf aangeklaagd voor de verdrinkingsdood van een 17-jarig meisje in de VS. Volgens haar vader deed zij ademhalingsoefeningen in het zwembad waarbij je in korte tijd het bewustzijn kan verliezen. Zij zou zich hebben laten inspireren door Hof.

Afgelopen zomer bepaalt de rechter dat Hof niet verantwoordelijk is voor de dood van het meisje. Toch is het niet de enige dood die aan Hofs methode wordt gelinkt. Voormalig fan Carney, schrijver van het eerdergenoemde boek, linkt minstens dertien sterfgevallen aan de Hof-oefeningen. In een documentaire zegt hij dat volgers van de Hof-methode onvoldoende worden gewaarschuwd over de risico's.

Fysiek en psychisch geweld

Afgelopen weekend komt Hof opnieuw in opspraak. In de Volkskrant doet een ex-vriendin haar verhaal over fysiek en psychisch geweld tegen haar en haar kinderen. Dit zou zo'n dertien jaar lang hebben voortgeduurd, in de jaren voordat Hof wereldwijde bekendheid kreeg.

De Volkskrant baseert zich op gesprekken met Hofs ex-vriendin en hun zoon, maar ook op gerechtelijke vonnissen en een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming. Hof spreekt de beschuldigingen tegen.

De productie van de speelfilm over het leven van Hof is vanwege de publicatie in het dagblad stilgelegd, werd vandaag bekend.