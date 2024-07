IMAGO/Christoph Hardt Hof bij een optreden in Duitsland in mei

NOS Nieuws • vandaag, 21:18 'Wim Hof volgens rechter VS niet verantwoordelijk voor verdrinking tiener'

'Iceman' Wim Hof is volgens een Amerikaanse rechter niet verantwoordelijk voor de dood van een 17-jarig meisje twee jaar geleden. Dat meldt de Volkskrant, die onder anderen sprak met een advocaat van de Nederlander en de advocaat van de vader van het meisje.

Het meisje, Madelyn Rose Metzger, werd door haar vader Raphael dood aangetroffen in het ondiepe zwembad achter zijn huis. Zij zou ademhalingsoefeningen van de methode van Hof hebben gedaan waarbij je korte tijd het bewustzijn kan verliezen en daardoor zijn verdronken.

Raphael Metzger eiste in een rechtszaak omgerekend ruim 62 miljoen euro van Hof en diens zoon Enahm, die samen het bedrijf Innerfire BV runnen. Het was de eerste keer dat een nabestaande Hof en het bedrijf voor de rechter daagde na de dood van iemand die zijn methodes had gebruikt.

De zaak diende in een rechtbank in Californië. Volgens de Volkskrant gaat Metzgers advocaat beroep aantekenen tegen het vonnis. Het ging om een civiele rechtszaak. Dat betekent dat er alleen een schadevergoeding kon worden betaald. Hof riskeerde geen celstraf.

Water

Wim en Enahm Hof stellen dat zij altijd waarschuwen om hun oefeningen niet op onveilige plekken te doen zoals op de fiets of bij het water, maar "zittend of liggend op de grond", zei Enahm Hof eerder tegen de NOS. Maar critici stellen dat dat niet afdoende is. De NOS heeft Wim en Enahm Hof om een reactie gevraagd op het vonnis, maar zij waren niet bereikbaar.

Hofs Amerikaanse advocaat Robert Matsuishi zegt in de Volkskrant dat in deze zaak geen aanwijzing gevonden is "dat het slachtoffer op 10 augustus 2022 de Wim Hof-ademhalingsoefeningen heeft uitgevoerd in het zwembad, en of die oefeningen daadwerkelijk tot haar verdrinking hebben geleid".