Getty Images

NOS Voetbal • vandaag, 20:04 • Aangepast vandaag, 22:45 Portugal wint mede dankzij Ronaldo van Polen, Spanje moeizaam langs Denemarken

Portugal heeft een overtuigende zege geboekt op Polen in de Nations League. In Warschau werd het 1-3. Het duel was een clash tussen topspitsen Robert Lewandowski en Cristiano Ronaldo.

Na 26 minuten zette Bernardo Silva de Portugezen op 0-1. Ruim tien minuten later schoot Rafael Leão op de paal na een mooie dribbel, waarna Ronaldo in de rebound scoorde.

Het was de 906de goal in de carrière van Ronaldo, en zijn 133ste in het shirt van Portugal.

Piotr Zielinski bracht de spanning terug met een treffer in de 78ste minuut. Maar een eigen goal van Jan Bednarek deed de thuisploeg de das om. Die treffer viel uit een counter, nadat scheidsrechter Serdar Gözübüyük had geweigerd om een strafschop toe te kennen aan Michael Ameyaw.

AFP Een Poolse veldbestormer maakt een selfie met Ronaldo, Gözübüyük wil ingrijpen

Kroatië haalde eerder op de avond de tweede zege van het Nations League-seizoen binnen. In Zagreb werd Schotland met 2-1 verslagen, mede dankzij een afgekeurde goal diep in blessuretijd.

Bij Kroatië stonden Ivan Perisic (PSV) en Josip Sutalo (Ajax) in de basis. Schotland staat na drie wedstrijden nog altijd op nul punten.

Verdedigende fout

De Schotten kwamen nog wel op voorsprong door een treffer van Ryan Christie, die profiteerde van geblunder in de Kroatische verdediging. Vier minuten later sloeg de thuisploeg terug via Igor Matanovic. Met nog twintig minuten te gaan besliste Andrej Kramaric het duel in het voordeel van Kroatië.

AFP Igor Matanovic

Diep in blessuretijd kreeg Schot Ché Adams de bal in de kluts ineens voor de voeten, vlak voor het Kroatische doel. Hij frommelde de bal binnen, maar stond in buitenspelpositie. Na een lange check van de VAR werd de treffer afgekeurd.

Spanje heeft moeite

In poule A4 had Spanje in Murcia grote moeite met Denemarken. Pas na 79 minuten brak Martín Zubimendi de ban, met een van richting veranderd schot, dat onhoudbaar werd voor Kasper Schmeichel.

Een lange VAR-check volgde, omdat Mikel Merino in aanloop naar de goal een overtreding zou hebben gemaakt op Victor Nelsson, maar de goal bleef staan. Door de 1-0 zege staat Spanje nu bovenaan in de groep.

Nummer drie Servië won met 2-0 van Zwitserland door een eigen goal van Nico Elvedi en een mooi schot van Aleksandar Mitrovic. Zwitserland is nog altijd puntloos.